«Манчестер Юнайтед» продаст пятерых игроков - известны их имена

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует устроить чистку состава в летнее трансферное окно. По сообщениям Manchester Evening News, в список «на выход» попали сразу пятеро игроков: Гарри Магуайр, Эрий Байи, Антони Марсьяль, Алекс Теллес и Брэндон Уильямс.

На вырученные деньги тренерский штаб во главе с Эриком тен Хагом планирует обновить состав команды перед следующим сезоном.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» провел 27 поединков и набрал 50 баллов. «Красные дьяволы» уступают идущему третьим «Ньюкаслу» по дополнительным показаелям.