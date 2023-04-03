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Тухель не стал советовать Нагельсманну идти в «Челси»

03 Апреля 2023 • 15:18 Комментировать

В ходе понедельничной пресс-конференции главный тренер «Баварии» Томас Тухель получил вопрос о том, посоветовал ли бы он Юлиану Нагельсманну идти работать в «Челси».

«Юлиан не будет спрашивать меня об этом. Ему не нужны мои советы на эту тему», - сказал Тухель журналистам.

Напомним, что ранее Тухель заменил Нагельсманна на должности главного тренера «Баварии». При этом накануне освободилась должность наставника «Челси» - Грэм Поттер был уволен по причине неудовлетворительных результатов. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице. Нагельсманна называют фаворитом на пост рулевого «пенсионеров».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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