Тухель не стал советовать Нагельсманну идти в «Челси»

В ходе понедельничной пресс-конференции главный тренер «Баварии» Томас Тухель получил вопрос о том, посоветовал ли бы он Юлиану Нагельсманну идти работать в «Челси».

«Юлиан не будет спрашивать меня об этом. Ему не нужны мои советы на эту тему», - сказал Тухель журналистам.

Напомним, что ранее Тухель заменил Нагельсманна на должности главного тренера «Баварии». При этом накануне освободилась должность наставника «Челси» - Грэм Поттер был уволен по причине неудовлетворительных результатов. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице. Нагельсманна называют фаворитом на пост рулевого «пенсионеров».