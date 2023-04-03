Обамеянг поставил «лайк» публикации об увольнении Поттера

Журналисты обратили внимание на то, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг поставил «лайк» публикации «Челси» об увольнении Грэма Поттера с должности главного тренера.

Стоит сказать, что Обамеянг в последнее время почти не получал игрового времени в «Челси». Ранее 33-летний габонец был исключён из заявки «пенсионеров» на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Слухи говорят о том, что Обамеянг покинет «Челси» в летнее трансферное окно. Габонского форварда активно связывают с «Барселоной», где он провёл вторую часть прошлого сезона. Впрочем, после смены рулевого ситуация игрока в Лондоне может улучшиться, кто знает.

Один из худших в истории «Челси»: за что уволен Поттер