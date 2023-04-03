Тен Хаг озвучил свои претензии к футболистам

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих болельщиков. Команда Эрика тен Хага проиграла в гостях у «Ньюкасла» со счётом 0:2 и опустилась на четвёртое место в турнирной таблице. Рулевой «красных дьяволов» озвучил свои претензии к футболистам.

«После игры в раздевалке я сказал: «Не должно быть такого, что соперник более зол, чем мы». Борьба за топ-5 будет жаркой, и выйти из неё победителем можно только в том случае, если мы будем соответствовать желанию и страсти соперников. Неудачи всегда имеют место быть. Важно оставлять их позади и извлекать уроки», - сказал тен Хаг BBC Radio 5Live.