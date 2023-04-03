Клопп – об увольнении Поттера: «Я последний выживший!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на увольнение Грэма Поттера с должности главного тренера «Челси».

«В этом сумасшедшем мире я последний выживший!» - сказал Клопп журналистам.

«Я осознаю, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за результатов этого сезона. Если бы это был мой первый сезон, всё было бы иначе.

Мы должны разобраться. Мы не можем продолжать играть так, как мы играем время от времени. Я очень разочарован, но мы должны найти выход», - отметил немецкий тренер, который работает в Англии с октября 2015 года.

Во вторник, 4 апреля, «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в перенесённом матче Премьер-лиги.