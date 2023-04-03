Коутиньо может пойти по стопам Роналду

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, потерявший место в составе команды, может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно сведениям источника, у бразильского хавбека есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Название потенциального клуба Коутиньо пока не разглашается.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Филиппе провел 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Трудовое соглашение 30-летнего бразильца с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.