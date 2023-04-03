«Челси» проведёт собеседования с пятью топ-тренерами – раскрыты имена

Владельцы «Челси» поручили директорам клуба заняться поисками нового главного тренера после решения об увольнении Грэма Поттера. Процесс будет небыстрым, поскольку лондонский клуб готовится провести собеседования сразу с пятью специалистами, о чём на своих страницах рассказывает The Telegraph.

«Челси» планирует пообщаться не только с Юлианом Нагельсманном, а ещё и с Маурисио Почеттино, Луисом Энрике и даже Лучано Спаллетти. Также переговоры должны пройти с ещё одним кандидатом, чьё имя не называется.

На сей раз «Челси» будет тщательно выбирать тренера, чтобы найти того, кто действительно подойдёт проекту.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Один из худших в истории «Челси»: за что уволен Поттер