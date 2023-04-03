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Рафинья может сменить «Барселону» на топ-клуб АПЛ

03 Апреля 2023 • 12:57 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил около 330 миллионов евро на усиление состава. Судя по всему, «пенсионеры» планируют тратить деньги на новичков и летом. Как сообщает Football Insider, лондонцы всерьёз нацелились на вингера «Барселоны» Рафинью.

«Челси» уже интересовался Рафиньей, когда он играл за «Лидс», но тогда бразилец выбрал «Барселону». Поговаривают, что уже ближайшим летом 26-летний вингер может вернуться в Англию.

 Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рафинью в 50 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 бразилец провёл 38 матчей, в которых забил девять голов и отдал девять голевых передач.

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