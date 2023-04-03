Дембеле выбрал клуб на случай ухода из «Барселоны»

Вингер Усман Дембеле проводит качественный сезон в «Барселоне», однако слухи продолжают связывать его с другими клубами. Как сообщает портал Goal со ссылкой на El Nacional, в случае ухода из «Барселоны» Дембеле предпочёл бы принять предложение «Ливерпуля». Отмечается, что 25-летний футболист хотел бы стать частью нового проекта в стане «красных» - там, как известно, летом намечается перестройка состава. Юрген Клопп ясно дал понять, что клуб будет тратить деньги на трансферном рынке.

Летом выкупить Усмана Дембеле за год до истечения его контракта с «Барселоной» можно будет за 50 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Дембеле провёл 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.