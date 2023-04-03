Назван очередной претендент на пост главного тренера «Челси»

Еще один футбольный тренер попал в список претендентов на пост рулевого лондонского «Челси» после увольнения Грэма Поттера. Как стало известно журналистам Bild, «пенсионеры» рассматривают кандидатуру австрийского специалиста Оливера Гласнера.

В настоящий момент Гласнер занимает пост главного тренера франкфуртского «Айнтрахта». Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня следующего года.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе претендентов на пост главного тренера «Челси» фигурируют Юлиан Нагельсманн, Роберто де Дзерби и Маурисио Почеттино.