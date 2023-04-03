«Ливерпуль» нацелился на топ-игрока «Реала»

В летнее трансферное окно в «Ливерпуле» намечается серьёзная перестройка состава. Как сообщает Fichajes, в сфере интересов английского гранда оказался топовый полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга.

Отмечается, что «Ливерпуль» привлекает универсальность Камавинга. При этом отмечается, что осуществить трансфер будет сложно, поскольку француз не желает покидать Мадрид. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Эдуардо Камавинга оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 60 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 футболист провёл 43 матча, в которых отдал один результативный пас.