«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за португальского нападающего

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», находится в сфере двух европейских топ-клубов.

По данным журналистов Todofichajes, в борьбе за 21-летнего футболиста сойдутся мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба предпримут попытку подписать Рамуша в летнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Португалии форвард забил 17 мячей и отдал два ассиста в 22 матчах. Срок действующего трудового договора Гонсалу с «Бенфикой» рассчитан до середины 2026 года.