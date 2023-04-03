Тен Хаг выбрал звёздного нападающего для «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» активно строит планы на трансферное лето. Одна из главных задач «красных дьяволов» заключается в покупке центрального нападающего. Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Лори Уитвелл, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг в качестве варианта номер один определил звёздного Гарри Кейна.

При этом отмечается, что в стане «Манчестер Юнайтед» есть сомнения по поводу того, станет ли председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви продавать лидера команды даже с учётом истекающего контракта (договор рассчитан до средины 2024 года). На «Олд Траффорд» сейчас изучают возможность сделки.

​«Тоттенхэм» выдвинул жёсткое условие по трансферу звёздного Кейна