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Тен Хаг выбрал звёздного нападающего для «Манчестер Юнайтед»

03 Апреля 2023 • 12:13 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» активно строит планы на трансферное лето. Одна из главных задач «красных дьяволов» заключается в покупке центрального нападающего. Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Лори Уитвелл, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг в качестве варианта номер один определил звёздного Гарри Кейна.

При этом отмечается, что в стане «Манчестер Юнайтед» есть сомнения по поводу того, станет ли председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви продавать лидера команды даже с учётом истекающего контракта (договор рассчитан до средины 2024 года). На «Олд Траффорд» сейчас изучают возможность сделки.

«Тоттенхэм» выдвинул жёсткое условие по трансферу звёздного Кейна

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
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