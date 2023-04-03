Каррагер сравнил Бёли с Абрамовичем после отставки Поттера

Бывший защитник национальной сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на решение владельца лондонского «Челси» Тодда Бёли отправить в отставку главного тренера команды Грэма Поттера.

«Бёли говорил, что он будет отличаться от Романа Абрамовича», - гласит сообщение Каррагера в социальных сетях.

Стоит отметить, что это уже вторая отставка в дебютном для Бёли сезоне у руля «пенсионеров». Абрамович, ранее владевший клубом, за почти 19 лет правления отмечался жестким подходом. При нем в «Челси сменилось 16 тренеров.

После 19 туров Премьер-лиги «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.