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Каррагер сравнил Бёли с Абрамовичем после отставки Поттера

03 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать

Бывший защитник национальной сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на решение владельца лондонского «Челси» Тодда Бёли отправить в отставку главного тренера команды Грэма Поттера.

«Бёли говорил, что он будет отличаться от Романа Абрамовича», - гласит сообщение Каррагера в социальных сетях.

Стоит отметить, что это уже вторая отставка в дебютном для Бёли сезоне у руля «пенсионеров». Абрамович, ранее владевший клубом, за почти 19 лет правления отмечался жестким подходом. При нем в «Челси сменилось 16 тренеров.

После 19 туров Премьер-лиги «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер Тодд Бёли
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