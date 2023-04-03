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Звезда «Манчестер Юнайтед» может заменить Месси в «ПСЖ»

03 Апреля 2023 • 11:26 Комментировать

«ПСЖ» подыскивает усиление в атакующую линию в связи с неопределенным будущим аргентинца Лионеля Месси. Контракт 35-летнего аргентинца истекает грядущим летом, и стороны не могут договориться о пролонгации.

Как сообщает Todofichajes, заменить Месси в составе парижского гранда может один и лидеров «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Чемпион Лиги 1 попытается подписать 25-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Стоимость форварда оценивается в 80 млн евро, а его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Рэшфорд провел 27 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и три результативные передачи.

У Месси есть вариант за пределами Европы

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2023
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