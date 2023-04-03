Уволенный из «Челси» Поттер может возглавить клуб АПЛ

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер, которого отправили в отставку 2 апреля, может возглавить другой английский клуб. Как информирует таблоид Daily Mail, в услугах специалиста заинтересован аутсайдер Премьер-лиги – «Лестер».

Руководство «лис» намерено провести переговоры с Поттером, чтобы узнать о его планах на ближайшее будущее. Напомним, что в списке претендентов на место наставника «Лестера» также называется испанец Рафаэль Бенитес.

После 28 проведенных матчей «Лестер» набрал 25 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против бирмингемской «Астон Виллы» 4 апреля.