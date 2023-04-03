«Манчестер Юнайтед» выслушает предложения по Уан-Биссаке

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом будет готов продать своего защитника Аарона Уан-Биссаку, если получит подходящее предложение. Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл в социальных сетях.

Преображение Уан-Биссаки во второй половине сезона впечатлило главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, который стал предоставлять нидерландскому специалисту куда больше игрового времени, чем в первом круге чемпионата.

Ранее в услугах Уан-Биссаки проявлял интерес «Кристал Пэлас», который в своё время продал Аарона в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро. На счету англичанина 11 матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги.