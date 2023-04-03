Назван главный фаворит на Осимхена - это топ-клуб АПЛ

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен в большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Evening Standard, главным претендентом на нигерийского футболиста является лондонский «Челси». Руководство «синих» готовы выделить на покупку африканца 100 миллионов евро.

Помимо лондонского топ-клуба в трансфере Осимхена заинтересован французский «ПСЖ».

Виктор лидирует в бомбардирской гонке Серии А. На счету 24-летнего нападающего 21 гол в 23 матчах. Срок действующего трудового соглашения Осимхена с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2025 года.