Четверо специалистов претендуют на место наставника «Лестера»

Английский «Лестер» все-таки расстался с Бренданом Роджерсом - это назревало уже давно, еще в начале сезона дела пошли просто катастрофически, но на перемены руководство клуба решилось только сейчас.

Теперь «лисы» ищут себе нового «вожака» - и, как сообщает Daily Mail, круг наиболее вероятных соискателей вакансии ограничивается четырьмя фамилиями.

О том, что это может быть Рафаэль Бенитес, в прошлом тренировавший «Ливерпуль» и «Эвертон» (такое вот, да, сочетание), мы уже сообщали.

Но также это Джесси Марш, бывший наставник «Лидса», Ральф Хазенхюттль, уволенный зимой из «Саутгемптона», а еще Ади Хюттер.