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Четверо специалистов претендуют на место наставника «Лестера»

03 Апреля 2023 • 09:45 Комментировать
Лестер
...
Астон Вилла
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04.04 21:45

Английский «Лестер» все-таки расстался с Бренданом Роджерсом - это назревало уже давно, еще в начале сезона дела пошли просто катастрофически, но на перемены руководство клуба решилось только сейчас.

Теперь «лисы» ищут себе нового «вожака» - и, как сообщает Daily Mail, круг наиболее вероятных соискателей вакансии ограничивается четырьмя фамилиями.

О том, что это может быть Рафаэль Бенитес, в прошлом тренировавший «Ливерпуль» и «Эвертон» (такое вот, да, сочетание), мы уже сообщали

Но также это Джесси Марш, бывший наставник «Лидса», Ральф Хазенхюттль, уволенный зимой из «Саутгемптона», а еще Ади Хюттер. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Лестер Ади Хюттер Ральф Хазенхюттль Адольф Хюттер Джесси Марш
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ЛЕСТЕР АСТОН ВИЛЛА
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