Итальянский тренер может возглавить «Челси»

Названо имя еще одного потенциального претендента на пост главного тренера лондонского «Челси». В воскресенье, 2 апреля, руководство столичного клуба сообщило об отставке Грэма Поттера.

По информации The Independent, очередным кандидатом стал итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне занимающий пост рулевого другого английского клуба – «Брайтона».

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Юлиана Нагельсманна и Марку Силвы.

«Пенсионеры» занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем поединке лондонский коллектив потерпел домашнее поражение от бирмингемской «Астон Виллы» со счетом 0:2.