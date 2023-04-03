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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет пригласить топ-тренера, на которого нацелился «Реал»

03 Апреля 2023 • 09:27 Комментировать (2)

Лондонский «Челси», отправивший накануне в отставку с поста главного тренера Грэма Поттера, подыскивает нового наставника.

Как сообщают журналисты The Independent, в шорт-лист претендентов включен экс-наставник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. В настоящий момент аргентинский специалист находится в статусе безработного.

Ранее сообщалось, что в услугах Маурисио также заинтересованы мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

«Челси» крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. Столичный клуб занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «пенсионеры» вышли в ¼ финала, где встретятся с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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03 Апреля 2023 в 10:09
Смешно будет, если его пригласят)
ингерман
03 Апреля 2023 в 10:03
ай воц эцо назначение пачеттина мы приветствуем.. кхе-кхе.. )))
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