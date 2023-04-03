«Челси» хочет пригласить топ-тренера, на которого нацелился «Реал»

Лондонский «Челси», отправивший накануне в отставку с поста главного тренера Грэма Поттера, подыскивает нового наставника.

Как сообщают журналисты The Independent, в шорт-лист претендентов включен экс-наставник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. В настоящий момент аргентинский специалист находится в статусе безработного.

Ранее сообщалось, что в услугах Маурисио также заинтересованы мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

«Челси» крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. Столичный клуб занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «пенсионеры» вышли в ¼ финала, где встретятся с мадридским «Реалом».