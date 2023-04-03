Марку Силва - претендент на должность наставника «Челси»

Лондонский «Челси» находится в поисках нового тренера после вчерашнего увольнения Грэма Поттера, и, вне всяких сомнений, руководство клуба, располагающее приличными возможностями, будет искать оптимальную кандидатуру. Ею может стать как свободный в настоящий момент специалист вроде Юлиана Нагельсманна, так и задействованный в другом клубе, сообщает издание Mirror.

В частности, речь идет о португальском специалисте Марку Силве, источник считает его одним из наиболее вероятных соискателей свежеобразовавшейся вакансии. Силва тренирует свой нынешний клуб с 2021 года, он вывел его в АПЛ.