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Клопп хочет усилить «Ливерпуль» игроком «Челси»

03 Апреля 2023 • 09:15 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информирует Independent, в подписании хавбека заинтересован «Ливерпуль».

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Немецкий наставник хочет перестроить линию полузащиты и видит в Галлахере подходящего кандидата.

В свою очередь «пенсионеры» готовы продать Галлахера. Этот трансфер поможет клубу втиснуться в рамки финансового фэйр-плей.

Конор провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 25 матчей. Полузащитник отметился одним голом и одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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