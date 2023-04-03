Клопп хочет усилить «Ливерпуль» игроком «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информирует Independent, в подписании хавбека заинтересован «Ливерпуль».

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Немецкий наставник хочет перестроить линию полузащиты и видит в Галлахере подходящего кандидата.

В свою очередь «пенсионеры» готовы продать Галлахера. Этот трансфер поможет клубу втиснуться в рамки финансового фэйр-плей.

Конор провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 25 матчей. Полузащитник отметился одним голом и одним результативным пасом.