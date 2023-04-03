«Интер» заинтересовался полузащитником «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, в услугах хавбека заинтересован миланский «Интер». Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги лично заинтересован в приглашении ван де Бека. Специалист рассматривает его кандидатуру в качестве замены Марсело Брозовичу, если хорват сменит команду грядущим летом.

Ван де Бек выступает за «Юнайтед» с сентября 2020 года. Его трудовое соглашение рассчитано до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.