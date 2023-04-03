Бенитес может возглавить «Лестер»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес может вернуться в Английскую премьер-лигу. По сообщениям журналистов Fichajes, в услугах тренера заинтересован «Лестер».

Напомним, что недавно пост главного тренера команды покинул Брендан Роджерс. «Лестер» провально выступает в нынешнем сезоне чемпионата Англии, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.

Бенитес имеет опыт работы в чемпионате Англии. Испанский тренер возглавлял лондонский «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Следующий поединок «лисы» проведут против бирмингемской «Астон Виллы» на своем домашнем стадионе. Встреча состоится во вторник, 4 апреля.