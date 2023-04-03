Мудрик разместил пост после поражения от «Астон Виллы»

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик разместил публикацию в своих социальных сетях после неудачного поединка против бирмингемской «Астон Виллы».

«Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться», - оставил сообщение украинский футболист.

Напомним, что Мудрик провел на поле 57 минут, после чего был заменен. «Челси» потерпел поражение в этом матче со счетом 0:2.

Михаил перешел в лондонский клуб в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мудрик принял участие в семи поединках, в которых отметился лишь одной результативной передачей.