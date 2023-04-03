Гари Невилл рассказал, в чём нужно прибавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о поражении «красных дьяволов» от «Ньюкасла» в гостевом поединке 29-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы проиграли со счетом 0:2.

«Ньюкасл» больше хотел победы. В важных гостевых матчах у «МЮ» зачастую что-то не получается. Команда недостаточно хороша в таких играх. Им нужно прибавить на выезде. Команда должна всегда верить, что может успешно выступить в большом матче», - передает слова Невилла Sky Sports.

После поражения «Ньюкасл» сместил «Манчестер Юнайтед» на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.