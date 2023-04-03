Артета рассказал, как Троссар влияет на игру «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о новичке команды Леандро Троссаре, купленном в зимнее трансферное окно у «Брайтона».

«Мы прекрасно знали о качествах Троссара. Понимали, что он может привнести в нашу команду. Я доволен его игрой. Леандро способен сыграть на нескольких позициях впереди. Этот игрок приносит большую пользу «Арсеналу». Он не боится брать игру на себя и делать разницу в больших матчах. Нам это очень импонирует», - передает слова испанского тренера 90min.

В нынешнем сезоне Троссар провел 11 матчей в АПЛ за «канониров», забил один гол и сделал семь результативных передач.