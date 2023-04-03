Стала известна реакция игроков «Челси» на увольнение Поттера

В воскресенье вечером было объявлено об отставке главного тренера лондонского «Челси» Грэма Поттера. Как сообщает таблоид Daily Mail, эта новость стала шокирующей для большинства игроков команды.

Футболисты ожидали, что специалист останется в команде минимум до завершения нынешнего сезона. Некоторые из них связались со агентами, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее.

Поттер тренировал «пенсионеров» с сентября прошлого года, сменив у руля команды немца Томаса Тухеля. Под его руководством команда вышла в ¼ финала Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге занимает лишь 11-е место.