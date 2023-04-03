Каррагер отреагировал на отставку тренера в «Челси»

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Сочувствую Поттеру, однако это было неизбежно. Было ошибкой ставить его вместо Тухеля. Это с самого начала было бредовым решением», - передает слова эксперта Sky Sports.

Поттер занимал пост рулевого «пенсионеров» с сентября прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до лета 2027 года.

В последнем матче «Челси» на своем поле потерпел поражение от бирмингемской «Астон Виллы» со счетом 0:2. В настоящий момент лондонский клуб занимает лишь 11-е место в таблице АПЛ.