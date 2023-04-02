Мойес: «Мы сделали свою работу»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Саутгемптон» уступил с минимальным счетом лондонскому «Вест Хэму». Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес прокомментировал итоги удачного для своего коллектива поединка.

- Я очень доволен результатом. Мы сделали свою работу. У нас были матчи с лучшей игрой в этом сезоне, но мы не побеждали, а сейчас добились нужного результата. Если вы спрашиваете о моей отставке, то хорошие результаты - лучший ответ, - цитирует Мойеса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэм» примет дома «Ньюкасл», это случится уже пятого апреля.