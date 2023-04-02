У Зиеша много вариантов продолжения карьеры – названы клубы

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш наверняка покинет «Челси» летом. Как сообщает Jeunes Footeux, интерес к 30-летнему марокканцу проявляют «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Фулхэм», «Бетис», «Фенербахче» и «Бешикташ». Также отмечается, что Зиеш по-прежнему контактирует с «ПСЖ», где он мог оказаться зимой.

Сумма трансфера Зиеша может составить от 15 до 20 миллионов евро. При этом футболисту для смены клубной прописки наверняка придётся пойти на сокращение зарплаты – в «Челси» Хаким зарабатывает 7 миллионов евро за сезон.

В 19 матчах сезона 2022/2023 Хаким Зиеш записал на свой счёт один голевой пас.