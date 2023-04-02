«Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику «Реала»

Будущее атакующего полузащитника «Реала» Марко Асенсио остаётся неопределённым. Как сообщает TuttoMercatoWeb, серьёзный интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Арсенал». Лондонцы уже интересовались Асенсио, и они не отказываются от планов по подписанию этого игрока.

Действующий контракт Асенсио с «Реалом» истекает ближайшим летом, то есть по завершению сезона заключить контракт с хавбеком можно будет бесплатно. Это привлекает не только «Арсенал», но и «Милан», а также ещё несколько клубов.

Марко Асенсио в сезоне 2022/2023 провёл за «Реал» 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять голевых пасов на партнёров.