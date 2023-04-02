«Барселона» переключилась с одной звезды «Манчестер Сити» на другую

Трансферной целью «Барселоны» был звёздный полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Впрочем, каталонцам пришлось отказаться от этой идеи, поскольку клуб не готов заплатить 60 миллионов фунтов (около 68 миллионов евро). Как сообщает The Sun, «сине-гранатовые» переключились на другого игрока «горожан» - Илкая Гюндогана. Слухи связывают «Барсу» с 32-летним немцем уже довольно давно.

«Барселона» готовит для Гюндогана двухлетний контракт, в то время как «Манчестер Сити» готов предложить футболисту только годичный трудовой договор.

В сезоне 2022/2023 Илкай Гюндоган провёл за «Манчестер Сити» 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.