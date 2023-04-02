«Вест Хэму» хватило одного гола для победы над «Саутгемптоном»

В воскресенье матч 29-го тура Премьер-лиги Англии проводили «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Команда Дэвида Мойеса добилась минимальной победы со счётом 1:0. Автором гола стал Наиф Агер, отличившийся на 25-й минуте.
«Вест Хэм» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (27 набранных очков). Правда, зону вылета команда опережает всего лишь на один зачётный балл.
«Саутгемптон», в свою очередь, располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги (23 набранных очка).
Протокол игры
|(1:0) Агер Наиф25'
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери 88' (Крессуэлл Аарон ( 88' ) •Соучек Томаш 68' (Даунс Флинн ( 68' ) •Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас 88' (Форнальс Пабло ( 88' ) •Бенрахма Саид•Ингс Дэнни 65' (Антонио Майкл ( 65' )
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян 74' •Чалета-Цар Дуе 43' •Перро Ромен•Армстронг Стюарт 72' (Онуачу Пол ( 72' ) •Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео•Эльюнусси Мохамед 54' (Алькарас Карлос ( 54' ) •Уолкотт Тео 72' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 72' ) •Мара Секу 54' (Сулемана Камалдин ( 54' )
Сегодня. Стадион "Олимпийский (Лондон) " (Лондон).
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