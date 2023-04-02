«Вест Хэму» хватило одного гола для победы над «Саутгемптоном»

В воскресенье матч 29-го тура Премьер-лиги Англии проводили «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Команда Дэвида Мойеса добилась минимальной победы со счётом 1:0. Автором гола стал Наиф Агер, отличившийся на 25-й минуте.

«Вест Хэм» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (27 набранных очков). Правда, зону вылета команда опережает всего лишь на один зачётный балл.

«Саутгемптон», в свою очередь, располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги (23 набранных очка).