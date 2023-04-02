Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга остаётся неопределённым. Очевидно, что в «Челси» не рассчитывают на габонского форварда – пару месяцев назад его даже исключили из заявки команды на Лигу чемпионов.

Вернуть Обамеянга в свои ряды хочет «Барселона», однако «Челси» зол на каталонский клуб за переговоры с игроком без разрешения. Лондонцы предпочитают продать 33-летнего габонца в другой клуб, о чём рассказывает Todofichajes. К счастью, интерес к Обамеянгу проявляют «Интер» и «Атлетико».

Напомним, что недавно Обамеянг ездил на «эль класико» и даже заходил в раздевалку «Барселоны».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Пьера-Эмерика Обамеянга в 7 миллионов евро.