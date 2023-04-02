Магуайр может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ

Гарри Магуайр выпал из основной обоймы «Манчестер Юнайтед», поэтому летом может сменить клубную прописку. Как сообщает таблоид The Sun, 30-летний футболист может снова примерить на себе футболку «Лестера». По данным источника, «лисы» рассматривают вариант с арендой Магуайра.

«Лестер» сейчас располагается в зоне вылета. Если «лисы» окажутся в Чемпионшипе, то подписать Магуайра летом им вряд ли удастся.

За «Лестер» Гарри Магуайр выступал в 2017-2019 годах. В настоящий момент защитник оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро.