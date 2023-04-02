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Салах рассказал, как на «Ливерпуль» повлияет сезон без трофеев

02 Апреля 2023 • 16:36 Комментировать

Мохамед Салах, один из лидеров «Ливерпуля», рассказал, как на команду повлияет сезон без трофеев.

«Это сделает нас более голодными в следующем сезоне. В этом сезоне нам тяжело чувствовать, что мы вне борьбы за трофеи, но это футбол, и мы должны это принять. Нам нужно прийти в норму в следующем сезоне», - сказал Салах BT Sport.

В сезоне 2022/2023 Мохамед Салах забил 23 гола и отдал 11 результативных передач в 40 матчах в различных соревнованиях.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт 4 апреля – против «Челси». На текущий момент мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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