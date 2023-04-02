«Лестер» объявил об отставке главного тренера Брендана Роджера, об этом сообщает пресс-служба клуба. Его соглашение было рассчитано до 30 июня 2025 года.

50-летний специалист возглавлял команду на протяжении последних четырёх лет, под его руководством «лисы» выиграли Кубок и Суперкубок Англии в 2021 году.

На данный момент «Лестер» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-й строчке в турнирной таблице и опережая «Саутгемптон», который занимает последнее место, лишь на два балла.

В следующем матче, который состоится 4 апреля, «Лестер» на своём поле примет «Астон Виллу».