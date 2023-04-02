В конце марта «Тоттенхэм» попрощался с Антонио Конте. До конца сезона с командой будет работать Кристиан Стеллини, а летом клуб назначит нового специалиста.

Как сообщает Todofichajes, «шпоры» сделали выбор в пользу Венсана Компани. Между сторонами уже есть договорённости, и если не произойдёт ничего непредвиденного, то именно молодой бельгиец примет команду в межсезонье.

В настоящий момент 36-летний Венсан Компани работает с «Бёрнли» в Чемпионшипе. Команда занимает первое место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.

Добавим, что «Тоттенхэм» сейчас располагается на четвёртой строчке в таблице АПЛ.