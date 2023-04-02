Мин Джэ расположен к переходу в «Ливерпуль»

Корейский центральный защитник Ким Мин Джэ, который прекрасно себя показал в составе «Наполи», куда перебрался из турецкого чемпионата летом прошлого года, хотел бы попробовать себя в чемпионате Англии.

А оттуда есть конкретный интерес со стороны «Ливерпуля», готового выложить за лидера обороны «Наполи» огромные деньги - до семидесяти миллионов евро. Как уточняет Foot Mercato, сам Мин Джэ также весьма расположен к идее перехода в команду Юргена Клоппа, несмотря на то, что в этом сезоне она заметно сдала.

Любопытно, что в «Наполи» Мин Дже заменил Калиду Кулибали, который отправился именно в АПЛ, в состав «Челси».