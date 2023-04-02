Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» привлекателен для игроков даже без Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о том, сможет ли клуб привлекать новых футболистов, если не будет выступать в Лиге чемпионов.

«Такой большой клуб, как «МЮ», должен регулярно выступать в Лиге чемпионов. Но даже если мы не будем играть в этом турнире, то все равно будем привлекательными для футболистов. Это было видно в прошлом году, когда у нас не было Лиги чемпионов, хотя мы должны быть там», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

После 26 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные тен Хага отстают от идущего вторым «Манчестер Сити» на 14 очков.