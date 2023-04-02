Каррагер усомнился в качестве работы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Победы в АПЛ «Сити» добивался и без Гвардиолы – Манчини и Пеллегрини приводили команду к триумфу. В последнее десятилетие любой тренер выиграл бы с ними чемпионат Англии.

Гвардиолу же наняли для того, чтобы вывести клуб на более высокий уровень. И он не выполнит задачу, пока не выиграет с «Ман Сити» Лигу чемпионов», - передает слова Каррагера издание The Telegraph.

Гвардиола занимает пост главного тренера «горожан» с 2016 года. Под его руководством команда четыре раза выигрывала Премьер-лигу.