Тен Хаг оценил вклад Вегхорста в игру «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил вклад нападающего Ваута Вегхорста в результаты команды.

«Вегхорст отлично проявляет себя во многих вещах. Он очень хорош в прессинге и при стандартных положениях. Ваут создает движение. Этот футболист вносит большой вклад в игру «Манчестер Юнайтед». Он является частью нашего успеха», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

Нападающий выступает за «красных дьяволов» с января 2023 года на правах аренды. Срок соглашения истекает по завершении нынешнего сезона.

За манкунианцев Ваут провел 18 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.