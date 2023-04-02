«Манчестер Сити» заинтересован в Фати

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в возможном приобретении Ансу Фати, окружение которого выразило недовольство тем, что игрок получает мало игрового времени в команде.

В игре с «Эльче» Фати выпустили на поле с первых мнут игры и он смог забить гол во второй половине игры. Но многое будет зависеть от того, как будет относиться к ситуации руководство «Барселоны».

Пока же, как сообщает Football Insider, «Манчестер Сити» готов провести переговоры на эту тему, но подробности пока что не сообщаются. Напомним, что Фати выступает за «Барселону» с 2019 года, также он привлекается к выступлениям в сборную Испании.