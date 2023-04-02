Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о важности денег в футболе

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который занимает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о важности денег в современном футболе.

«Деньги – это одна вещь, вторая – стратегия. Когда я работал в «Аяксе», у нас был маленький бюджет в сравнении с топ-клубами Европы. Несмотря на это, мы были очень близки к финалу Лиги чемпионов. Сейчас «МЮ» движется в определенном направлении. У нас есть прогресс», - передает слова тренера таблоид Daily Mail.

После 26 матчей Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 50 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.