«Манчестер Юнайтед» купит топ-игрока в пару к Каземиро

Ведущий полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш является трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

«Красные дьяволы» планируют подписать 26-летнего игрока в пару к бразильцу Каземиро в центр средней линии. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Рубен поучаствовал в 28 поединках за «волков», в которых отметился пятью забитым мячами (два – с пенальти). В пассиве хавбека десять желтых карточек.