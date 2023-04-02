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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Роме» интересен экс-игрок «Барселоны»

02 Апреля 2023 • 10:06 Комментировать

Фланговый защитник Нелсон Семеду, который выступает в английском чемпионате за «Вулверхэмптон», может сменить Туманный Альбион на Апеннины. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах 29-летнего правого латераля заинтересована «Рома».

Семеду может присоединиться к римскому клубу на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона. Его контракт с «волками» истекает в конце июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Нелсон провел 27 поединков, в которых сделал голевую передачу, получил девять желтых карточек и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вулверхэмптон Нелсон Семеду
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