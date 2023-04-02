«Челси» готовится уволить Поттера - известно имя преемника

После вчерашнего поражения «Челси» от «Астон Виллы» (0:2) вновь появились слухи об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера «синих». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, специалиста уволят, если команда не сможет пройти мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Одним из главных претендентов на место Поттера является экс-рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсаманн, которого также сватают в другой английский клуб – «Тоттенхэм».

«Челси» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Матчи против «Реала» в Лиге чемпионов состоятся 12 и 18 апреля. Первая игра пройдет в Мадриде, а ответная – в Лондоне.