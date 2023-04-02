«Ливерпуль» хочет купить полузащитника «Реала»

Опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По данным El Nacional, интерес к 23-летнему игроку проявляет «Ливерпуль» .

Сумма потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов евро. Такая компенсация может убедить «сливочных» расстаться с хавбеком.

Ранее сообщалось, что интерес к Орельену проявляет еще один представитель АПЛ – лондонский «Арсенал».

Тчуамени перешел в «королевский» клуб летом прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2028 года.